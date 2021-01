Se cae coalición Morena-PT-Partido Verde en Oaxaca

-El Partido del Trabajo informó que irá solo en elección a Diputados Locales

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La coalición que buscaban conformar los Partidos del Trabajo, Morena y el Partido Verde para la elección local en el estado de Oaxaca no se logró concretar, al parecer se debió a que Morena quería poner candidatos en la mayoría de los distritos electorales, situación en la que el PT no estuvo de acuerdo.

En ese sentido, el Comisionado Politico del Partido del Trabajo (PT) Benjamín Robles Montoya, dio a conocer a la militancia persista, que irán solos en la elección a Diputados y Diputadas Locales, así lo mencionó en una reunión virtual informativa que tuvo con integrantes de los cuadros regionales del partido.

El plazo que estableció el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana d Oaxaca (IEEPCO) para el registro de coaliciones venció este miércoles a las 23:59 horas, al término de dicho plazo tanto el PT como Morena y el Partido Verde no lograron llegar a acuerdos, será hasta el domingo cuando el PT dé a conocer su postura con relación a esta situación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario