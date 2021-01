Recomienda IEEPO a comunidad escolar prepararse para el regreso a clases a distancia

-El lunes 11 de enero se reiniciarán las actividades educativas con las herramientas implementadas con la colaboración del magisterio ante las condiciones que caracterizan a la entidad.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 enero de 2021.- Como lo marca el calendario escolar 2020-2021, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), al concluir el periodo vacacional de diciembre, en Oaxaca como en el resto del país, escuelas públicas y privadas de nivel básico y normal reiniciarán clases a distancia; por lo cual el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), recomienda prepararse para el retorno a las actividades.

El periodo vacacional inició el pasado 21 de diciembre y termina el seis de enero. Este jueves 7 y viernes 8 de enero se efectuarán la tercera y cuarta sesión ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), para regresar el lunes 11 a clases a distancia y con las herramientas implementadas con la colaboración del magisterio ante las condiciones que caracterizan a la entidad.

De esta manera, en educación preescolar, primaria y secundaria, así como en las escuelas normales se continuará con el plan y programas de estudio, que a la fecha se están cubriendo sin contratiempos.

El IEEPO reconoce los esfuerzos de las y los docentes, padres de familia y el alumnado para lograr las metas educativas establecidas. Asimismo, les desea éxito en su regreso a clases a distancia y en las demás actividades académicas que realicen en los próximos meses que restan del ciclo escolar actual, programado para que concluya el 9 de julio de 2021.

Ante las condiciones que prevalecen por la pandemia de COVID-19, la población escolar en Oaxaca continúa con actividades a distancia con los contenidos y lecciones del ciclo escolar 2020-2021, teniendo como base los libros de texto gratuitos y como elementos de apoyo los programas de televisión, radio e internet, como el programa “Aprende en Casa” que se transmite a través de los canales 9.1 y 9.2 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) y la serie radiofónica “Aprendiendo desde mi comunidad”.

Para quienes no cuentan con acceso a estos medios de comunicación, los docentes realizaron un análisis por segmento poblacional, para implementar estrategias de atención a distancia con diferentes acciones que garantizan la continuidad del proceso educativo en las ocho regiones del Estado.

Es así que continuarán trabajando con guías, cuadernillos y materiales educativos en formato físico y digital, dotados por este Instituto.

De acuerdo con la estadística educativa, en Oaxaca 945 mil 87 estudiantes cursan sus estudios en 14 mil 719 planteles de nivel básico, especial, normal y servicios educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario