Pifia de dirigencia perredista, si van en coalición con PRI Y PAN

-Apenas la mañana de este seis de enero habían anunciado que no irían en coalición con el PRI

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que algunos integrantes de la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron en conferencia de prensa que no irían en coalición con el PRI, la noche de este miércoles se hizo oficial la coalición entre el PRI el PAN y el PRD para la elección de Diputados Locales y Presidencias Municipales.

El anuncio se dio a conocer mediante la publicación de una imagen en la que aparecen los dirigentes de estos institutos políticos a tan solo unos minutos de que venciera el plazo para la presentación de solicitudes de registro de convenio de coalición ante el órgano electoral, mismo que venció a las 23:59 de este miércoles seis de enero.

Cabe mencionar que la mañana de este miércoles integrantes de la dirigencia del PRD, en conferencia de prensa anunciaron que no irían en coalición con el PRI, debido a que en 30 años cuando el partido tricolor ha cometido muchos atropellos contra gente de izquierda, como ejemplo mencionaron el encarcelamiento de muchos presos políticos, sin embargo doce horas después se confirma la coalición para la elección local.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario