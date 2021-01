Notifica SSO 28 mil 860 casos de COVID-19 acumulados, 130 más que ayer

–Se reportan 13 defunciones y 26 mil 186 personas recuperadas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax, 06 de enero de 2021. – En las últimas 24 horas, la entidad sumó 130 casos nuevos de COVID-19, así como 13 defunciones asociadas al virus, informaron los Servicio de Salud de Oaxaca (SSO).

De acuerdo con el reporte diario del curso de la pandemia, la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la institución, Argelia Julián Aquino, destacó que la entidad acumuló 28 mil 860 diagnósticos positivos desde el inició de la emergencia sanitaria y lamentablemente dos mil 166 fallecimientos.

Detalló que la cifra de sospechosos alcanzó cuatro mil 242 casos y se han descartado 12 mil 893; asimismo hay 530 pacientes con la enfermedad en etapa activa y 26 mil 186 recuperados.

Indicó que este miércoles, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales reporta 19 mil 832 casos confirmados y mil 128 defunciones; Istmo dos mil 496 y 332 muertes; Mixteca dos mil 149 y 195 decesos, Tuxtepec mil 988 y 284 fallecimientos; Costa mil 471 y 146 decesos, Sierra 924 y 81 defunciones.

Los 130 casos nuevos se ubican en 43 municipios, dentro de los que destacan por el mayor número: Oaxaca de Juárez con 48 y San Juan Bautista Tuxtepec, Santa María Atzompa, así como Santa María Huatulco con seis, respectivamente, el resto cuatro, tres, dos y uno.

Enfatizó que en la lista de localidades con contagios de COVID-19, por primera vez se reportó un caso en San Antonio Huitepec y San Pedro Taviche.

En relación a los 530 casos activos notificados en el último corte, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 395, Mixteca 41, Tuxtepec 26, Costa 24, y 22 la Sierra y el Istmo.

Este día se registra una ocupación global del 53.2%, los hospitales de los SSO cuentan con el 35.1%, HRAEO 100%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 100%, SEDENA 51.8%, ISSSTE 78.3%, IMSS régimen ordinario 64.3%, IMSS Bienestar 30.1%, PEMEX 33.3%, SEMAR 23.5% y hospitales privados 62.5%.

Con el objetivo de bajar la curva de contagios, hizo un llamado urgente a la población a utilizar correctamente el cubrebocas, de la nariz a la boca y de manera permanente; acompañado del lavado frecuente de manos con agua y jabón, así como cuidar a las personas de riesgo y en la medida de lo posible quedarse en casa.

