La pandemia nos retraso, pero no nos detiene seguiremos dando la batalla para que el Gobierno cumpla: FPR

-Tras arrancar proyectos de cuartos dormitorios en Miguel Hidalgo, aseguran que el Gobierno solo busca desaparecer a las organizaciones pero que solo unidos y organizados saldrán adelante.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca- A pesar de que la pandemia ha causado estragos en todos los niveles sociales, incluyendo tmabién a las Instancias Gubernamentales, lo que ha causado estancamientos de desarrollo en los pueblos marginados, pero para la organización del Frente Popular Revolucionario (FPR) esto tan solo ha sido un retraso, pero aseguran que seguirán luchando hasta que el mismo Gobierno encuentre una solución para que los pueblos no sigan padeciendo necesidades así lo señaló el Dirigente Local de esta organización, Demetrio Martínez Ramírez.

Y es que explicó que hoy en día las necesidades en los pueblos sobre todo en esta región de la cuenca son muchas, por lo que indicó que seguirán dando batalla hasta que destinen estos recursos que son esenciales para las zonas más marginadas, donde incluso comentó que no se cuenta con acceso lo que limita su desarrollo debido a la falta de visión del Gobierno en turno, para apoyar a este sector vulnerable.

De esta manera explicó que estar unidos y organizados , es vital para evitar el propósito del Gobierno Federal de querer desaparecer las organizaciones al negar los recursos, aun sabiendo que ellos no manejan el dinero sino que se destina directamente a las constructoras que se encargan de los proyectos, sin embargo dijo que con estas afectaciones lo que pretende el Ejecutivo es dañar los lazos entre pueblos y organizaciones.

Estas declaraciones las dio a su arribo a la comunidad de Miguel Hidalgo, una de las comunidades mas marginadas del municipio de Valle Nacional, donde en representación del FPR arrancó obras de cuartos dormitorios, producto de gestión de esta organización, con una inversión de mas de 1 millón de pesos que contribuirá en la calidad de vida de los habitantes de una de las localidades más pobres de esa región.

Cabe mencionar que el retraso que presenta Miguel Hidalgo/ Nuevo Centro, de tan solo un centenar de habitantes, es debido al rio que lo divide complicando el acceso de sus habitantes hacia zonas urbanas, lo que a veces las personas pueden una sola vez a la semana acudir a la cabecera municipal o cada 15 días, por lo que el reducido número de habitantes que viven en ese lugar, hace imposible que algún día se vaya a construir un puente lo cual es la esperanza de todos.

