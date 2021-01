Irineo Molina no va a la reelección, anuncia “otros objetivos políticos”

-Mediante un video en su cuenta de Facebook informó que no se inscribió en la precandidatura para reelegirse como Diputado Federal

-Informó que si va a participar en el proceso electoral pero en “otro objetivo político” que mas adelante informará

Tuxtepec, Oaxaca.- Tal como se había especulado, el actual Diputado Federal por este distrito Irineo Molina Espinoza no se registró para reelegirse en su puesto, y en su lugar anunció que tiene otros “objetivos políticos”, en referencia que sí participará en el proceso electoral pero buscando otro puesto.

Mediante un video transmitido en vivo en su plataforma de Facebook, el legislador de Morena dijo que le han llamado amigos para preguntarle si se iba a reelegir, ya que este día se cerró el registro de precandidatos a Diputados Federales en Morena, por lo que consideró necesario explicar que no lo haría.

Agradeció a la ciudadanía que le dio el voto en el 2018 para ser legislador federal, y dijo que ha sido una experiencia importante para su vida participar del primer periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque participó de cambios en las leyes para que se consolide la cuarta transformación.

Además dijo que también ha sido satisfactorio para él acompañar a autoridades municipales, presidentes, agentes y diversas personas, en la gestión de una serie de obras y apoyos para la región de la cuenca del Papaloapan, en estos mas de dos años que lleva como legislador.

Molina Espinoza dijo que sí va a participar en el próximo proceso electoral, pero aclaró, que no es su objetivo reelegirse pues consideró que es necesario permitir la participación de otras personas.

Explicó, que tiene otros objetivos políticos mediante los cuales participaría en el próximo proceso electoral, y anunció que pronto hablará de ellos. Aseguró que se siente con experiencia y capacidad para servir desde esos objetivos nuevos y por eso ha tomado esa decisión.

El político morenista informó esto en el día que se cerró el registro de precandidatos a Diputados Federales en su partido.

