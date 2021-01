Gobernador de Oaxaca da positivo a Covid, se aislará como establece el protocolo

-La información fue dada a conocer por medio de su cuenta oficial de twitter

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, informó por medio de su cuenta oficial de twitter que dio positivo a Covid y que procederá al aislamiento como lo establecen los protocolos sanitarios dictados por las autoridades federales y estatales.

Este es el twitt que publicó el mandatario oaxaqueño:

Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden.

Cabe mencionar que Murat Hinojosa meses atrás ya se había realizado la prueba Covid y había salido negativo, por lo que continuó con sus actos de gobierno, sin embargo varios integrantes de su gabinete han dado positivo como el caso de los titulares de SEDAPA, SEMAEDESO y SECTUR entre otros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario