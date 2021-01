En balacera asesinan a 3 hombres en Temascal, causan pánico en la población

-Tres masculinos fueron privados de la vida y uno mas está herido

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La tarde de este jueves tres hombres fueron privados de la vida en el municipio de San Miguel Soyaltepec, producto de hechos violentos en donde participaron armas de fuego

La fiscalía del Estado informó mediante su cuenta de Twitter que ya inició la investigación de los hechos y confirmó el fallecimiento de tres personas por armas de fuego

Reportes de vecinos del lugar indican que los hechos violentos desataron pánico entre los pobladores de ese municipio

Hay que recordar que el año pasado también en otro hecho violento fue asesinado el expresidente municipal y líder político de ese lugar Heriberto Ramírez provocando también un gran pánico entre la población

