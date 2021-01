Comerciantes de Central de Abasto rompen mesa de diálogo con ayuntamiento de Oaxaca

-Señalaron que no llegaron a acuerdos y que el edil Oswaldo García Jarquín no los quiso atender personalmente.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La mesa de diálogo que había entablado el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez con el bloque de organizaciones de comerciantes de la central de abasto, se rompió debido a que no se llegaron con las autoridades municipales, además de que no fueron atendidos de manera directa por el edil Oswaldo García Jarquín.

La demanda principal de estas organizaciones, es que desde hace dos años le han pedido a García Jarquín que rinda cuentas sobre los ingresos que se obtienen por los cobros en el estacionamiento número 1 o del DIF como se le conoce, sobre todo porque no se han invertido recursos en el mercado de abastos.

Hugo Jarquín uno de los dirigentes, comentó que por el cobro en el estacionamiento se recaudan al año alrededor de 16 millones de pesos y que de manera extraoficial, le notificaron que el ayuntamiento solo cuenta con 600 mil pesos, cantidad que consideró una burla y este fue otro motivo para que se rompiera la mesa de diálogo, incluso dijo que ese recurso va directo a las bolsas del edil capitalino.

Por su parte el Dirigente de Grupo Lazcar Israel Ramírez Bracamontes comentó que les agendaron una reunión para la tarde de este jueves en la que estará presente García Jarquín y que mientras se da la reunión, mantendrán la toma del estacionamiento en dónde por el momento no están cobrando las primeras dos horas.

Y es que la mañana de este jueves líderes de al menos diez organizaciones de comerciantes de la central de abastos se manifestaron para exigir al gobierno capitalino que preside Oswaldo García Jarquín, que rinda un informe sobre los ingresos que se obtienen por el cobro de dicho estacionamiento y que este recurso sea invertido en la central de abastos.

