Ayuntamiento y DIF de Loma Bonita, reparten sonrisas en todo el municipio

-Para el DIF son Primero los Niños: Ma. del Carmen Escalante Mayo

Loma Bonita, Oaxaca. 7 de enero de 2021.- A través del DIF municipal el H. Ayuntamiento de Loma Bonita que preside el Sr. Raymundo Rivera Hernández, entregó juguetes a todos los niños y niñas del municipio, ya que en muchos hogares por la difícil situación los Reyes Magos no pudieron llegar, además de estar suspendidos los eventos masivos como se hacía en años anteriores en los campos deportivos.

La Sra. María del Carmen Escalante Mayo presidenta del sistema DIF coordinó todos los trabajos y al frente de un equipo llevó en compañía de los “Payasos Chi-Brothers” alegría y sana diversión a los reyes del hogar, para mantener viva la ilusión de los niños.

Desde el pasado 4 de enero inició la Caravana DIF “Primero los Niños” donde varios equipos de trabajadores del Ayuntamiento y DIF recorrieron colonias, barrios, comunidades y rancherías repartiendo sonrisas a los niños, no importando sol, agua, polvo y las inclemencias del tiempo.











