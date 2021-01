Se alistan 10 mil brigadas para aplicar las vacunas en México: AMLO

CDMX.- Con la participación de 120 mil personas, se prepara la integración de las 10 mil brigadas que se desplegarán en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, dirigida en primera instancia a 3 millones de adultos mayores de zonas marginadas rurales y, posteriormente, al resto de personas de más de 60 años, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Ya estamos trabajando en el plan, pero vamos a depender de la disponibilidad” de los biológicos.

Reconoció el cumplimiento de los acuerdos con Pfizer, cuya vacuna es muy buena y se puede aplicar fácilmente en las ciudades por el sistema de enfriamiento y las dos dosis que se requieren por persona. “Estamos buscando contar con el producto de CanSino, una farmacéutica china, porque es una sola dosis y no requiere de mucha refrigeración. Con esa vacuna podríamos comenzar la aplicación en las comunidades más apartadas, con adultos mayores”.

López Obrador reiteró que a la fecha ningún gobierno estatal ha iniciado gestiones para la adquisición de la vacuna en el extranjero, reiterando que su administración no tiene objeción en ese sentido, como tampoco con empresas privadas. “Supe que hicieron una gestión los responsables de las empresas farmacéuticas de México y les dijeron que sí, a partir de junio o julio”.

Cada brigada estará conformada por cuatro integrantes que distribuyen apoyos de los programas del Bienestar, cuatro miembros de las fuerzas armadas, dos médicos que aplicarán las vacunas y cuatro voluntarios. Se pretende que cada una inmunice a 300 personas en una semana, en principio, en los centros integradores ya conformados para distribuir los apoyos sociales, pero también con la aplicación en los hogares de los adultos mayores que no se puedan desplazar a estos sitios. “La Guardia Nacional va a participar por completo en todo el operativo para cuidar los biológicos”.

El mandatario hizo un llamado a evitar abusos, que no se vacune a gente que aún no le corresponde.

López Obrador puntualizó que a partir del próximo lunes llegarán al país 436 mil dosis de Pfizer a la semana, con lo que se pretende concluir a finales de mes la vacunación del personal médico, pues sumarán un millón 400 mil aplicaciones.

En breve comenzará la inmunización del personal médico en todo el país, pues hasta ahora se ha enfocado principalmente al valle de México y estados aledaños.

Se continuaría con los adultos mayores de las 10 mil comunidades consideradas como centros integradores de los programas sociales. “Un centro integrador es una comunidad estratégica a la que acuden otras pequeñas localidades.”.

Explicó que se comunicará a estas poblaciones con anticipación: lunes y martes, entrega de apoyos sociales, y ahí se aplican las dosis, ya sea en la plaza o en una escuela; miércoles y jueves, las brigadas salen a las comunidades más apartadas para inmunizar en sus casas a quienes no se pudieron desplazar; viernes se hace el balance.

Se continuaría con adultos mayores de las 2 mil 500 cabeceras municipales, las ciudades intermedias y terminaría en las grandes urbes.

Concluida esta primera fase, se inmunizaría en paralelo a quienes tienen padecimientos crónicos –diabetes e hipertensión– y a los maestros de aquellas entidades con semáforo verde: Campeche y Chiapas.

