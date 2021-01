Registran 10 nuevos decesos por COVID-19; con ello suman 2 mil 153 defunciones en Oaxaca

-La pandemia continúa presente en la ciudad capital, evita salir de casa; si te cuidas tú, nos cuidas a todas y todos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 05 de enero de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), exhortan a la población a redoblar esfuerzos para reducir los contagios por COVID-19, aplicando las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos y evitar la movilidad, toda vez que este martes se han contabilizado 173 casos nuevos, que suman 28 mil 730 acumulados en la entidad y 10 nuevos decesos que suman dos mil 153.

Así lo dio a conocer la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, en representación del titular, Donato Casas Escamilla, quien dio a conocer que se han notificado 45 mil 644 casos, de los cuales 12 mil 812 han sido negativos, hay cuatro mil 102 sospechosos y 26 mil 086 se han recuperado.

Informó que la jurisdicción sanitaria número uno Valles Centrales, contabiliza 19 mil 741 casos confirmados y mil 120 defunciones; el Istmo dos mil 488 y 332 defunciones; la Mixteca dos mil 143 y 194 defunciones; Tuxtepec mil 981 y 283 defunciones; Costa mil 459 y 143 defunciones, y la Jurisdicción de la Sierra 918 y 81 defunciones.

Mencionó que los 173 casos nuevos de COVID-19 se registran en 56 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que mayor número presenta con 44, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con 14, Huajuapan de León con 10, Tlacolula de Matamoros y Ocotlán de Morelos siete cada uno, Santa Lucía del Camino seis, Villa de Zaachila cinco, el resto cuatro, tres, dos y un caso.

Añadió que hay 508 casos activos, de los cuales la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 389, Mixteca 41, Istmo 21, Tuxtepec 20, Costa 19, y Sierra 18.

De las dos mil 153 defunciones, el grupo de edad más afectado es el de 65 y mas años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 991, 489 y 310 respectivamente. Por sexo, mil 410 son hombres y 743 mujeres. Las comorbilidades asociadas son: diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

La funcionaria destacó que en relación a la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19, hay un global del 51.8%, de los cuales el 57.5% son camas sin ventilador y el 39% de camas con ventilador.

En este sentido recordó a la ciudadanía que existen cuatro centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada, entre ellos el Hospital General de zona 1 del IMSS, el Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital Doctor Aurelio Valdivieso y el Centro de Salud urbano numero uno.

Finalmente hizo un llamado urgente a la población con el objetivo de bajar la curva de contagios en la entidad, mediante las medidas de prevención. “Evita salir de casa, y si lo haces, que sea solo en caso de extrema necesidad; usa el cubrebocas correctamente, mantén la sana distancia, no realices ni asistas a fiestas o reuniones, procura que las compras las realice una sola persona y si das positivo a COVID-19, mantente en aislamiento y llama al teléfono 800 770 8437 para seguimiento médico”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario