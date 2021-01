Por pandemia, se instalaron 68% menos puestos por Día de Reyes en Tuxtepec

-Cada año se instalaban en el centro de la ciudad, al rededor de 50 comerciantes, pero este 2021 sólo fueron 16 puestos

Yuri Sosa



San Juan Bautista Tuxtepec, 6 de enero de 2021.- Las afectaciones económicas por la pandemia de Covid-19 en el sector comercial en Tuxtepec se vio reflejado durante la verbena por Día de Reyes, con la instalación de un 68 por ciento menos puestos de lo habitual en esta emporada.



El director de Desarrollo Económico y Turismo del ayuntamiento de San Juan Bautista, Jimmy Santos Sánchez, señaló que cada año se instalaban en el centro de la ciudad, principalmente en la avenida de Independencia unos 50 comerciantes, pero este 2021 sólo fueron 16 puestos.



Durante un recorrido en la zona comercial para verificar que se cumplieran con las medidas de higiene ante el Covid, el director constató que los menos de 20 comerciantes contaban con permisos para vender en la vía pública.



Sin embargo, se trataba de los mismos comerciantes establecidos que únicamente expusieron sus ventas en la baqueta, pero no nuevos puestos como se registra en otros años.



Es decir, la pandemia, puso freno de mano a decenas de comerciantes que veían en esta fecha uno de sus mayores ingresos, por lo que, a diferencia de otros años, esto también impactó en que las calles lucieron semivacías la noche de este martes, en vísperas de los Reyes Magos.



En cuanto a las aglomeraciones en los centros y plazas comerciales, donde se reportaron afluencias masivas, el director indicó que como autoridad sólo pueden exhortar y recomendar a los gerentes de las tiendas a mantener las medidas sanitarias, pero no pueden sancionar.



Pues en esos establecimientos las ventas por Día de Reyes se efectuaron sin sana distancia y sin limitar el número de asistentes en las zonas de juguetes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario