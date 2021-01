‘Maestros de vida’, serie del IEEPO en homenaje a quienes tienen la vocación de enseñar

-En encuentros con el director general, Francisco Ángel Villarreal, docentes relatan sus experiencias, el camino recorrido y los cambios alcanzados en la labor de enseñar.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 enero de 2021.- En sus recorridos por las distintas regiones de la entidad para hacer patente el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa en la construcción de una educación incluyente, con equidad y respetuosa de la diversidad étnica, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal, ha conocido y compartido experiencias con maestras y maestros.

Sus preocupaciones, proyectos, ganas de superarse y el trabajo que están haciendo para fortalecer el futuro de niñas, niños y jóvenes, aún en escenarios complicados como los que ha dejado la pandemia por COVID-19, son parte de las pláticas sostenidas con los formadores de ciudadanos con valores y que todos los días demuestran ser capaces de cambiar los contextos locales que les rodean y responder a los retos de su tiempo.

Por ello, en homenaje a quienes con su paciencia, dedicación y compromiso con las generaciones de hoy, están creando un mejor futuro para las generaciones del mañana, el IEEPO inició la difusión de la serie videográfica ‘Maestros de vida’, en la cual con sencillez y orgullo integrantes del magisterio relatan sus experiencias, motivaciones, el camino recorrido, los cambios alcanzados y proyectos en la noble labor de enseñar.

En el primer cortometraje de ‘Maestros de vida’, el Director General del IEEPO dialoga con el profesor Jesús Corro Rivera, de San Juan Nochixtlán, Chazumba, en la región Mixteca de Oaxaca. Ahí, además de impartir clases ha impulsado un exitoso vivero, basado a partir del proyecto pedagógico del huerto escolar, que ha contribuido a la transformación de la localidad.

“Si tratamos a un niño, lo preparamos y le damos elementos para que se fortalezca, va creciendo, tomando lo bueno, lo malo y sobre todo va aprendiendo a vivir y a dar buenos frutos, porque esa es la noble lección de nuestro trabajo: que nuestros niños sean capaces de dar buenos frutos y encaminarse a retos”, indicó el maestro cuya madre y hermanos también están dedicados a la docencia.

Por su parte, el Director General del IEEPO hace énfasis en que en esta época de pandemia la enseñanza ya no es solo la escuela, sino es la maestra, maestros, las madres y padres de familia, a quienes reconoce como el pilar fundamental en la sociedad, toda vez que son quienes acompañan a la niñez y juventud en su desarrollo y formación, hasta convertirse en personas críticas, con principios, valores y compromisos.

La serie videográfica puede consultarse en las redes sociales de la institución y el Facebook del Director General del IEEPO https://www.facebook.com/VillarrealPacoo.

