Enfermeros no festejaron su día por la pandemia

-Señalan que su mayor satisfacción es ver que un paciente que ingresó grave se recupera



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- A diferencia de otros años, las enfermeras y enfermeros no pudieron festejar su día, solo pudieron partir la rosca, platicar unos breves instantes y de ahí siguieron atendiendo a los pacientes, así lo expresó Angélica Martínez, enfermera del hospital civil Aurelio Valdivieso.



El tiempo que tuvieron para partir la rosca y “convivir” con los compañeros, fue a la hora de tomar el almuerzo, en otros años las autoridades y los sindicatos hacían un convivio para festejar el día del enfermero y enfermera, profesión que en le 2020 tuvo una relevancia importante, pues son ellos y ellas quienes atienden a los pacientes con Covid y que padecen otras enfermedades.



Con lágrimas en los ojos Angélica dijo que la mayor satisfacción que tiene como enfermera es ver que un paciente que llegó grave al hospital se recupera y es dado de alta, además dijo que en su casa no habrá festejo pues tienen que cuidar la salud de su familia y que vendrán más años en los que se pueda volver a festejar el día de la enfermera y del enfermero.



A pesar de las muertes que ha provocado el Covid, todavía hay personas que no creen en esta enfermedad, a ellos Angélica les hizo el llamado para que se cuiden, pues el virus es real y ellos lo han visto desde cerca, al grado que muchos pacientes llegan al hospital en una condición grave, exponiendo al personal y a los pacientes internados a contagiarse.



La labor del personal de enfermería cobró mayor relevancia durante la pandemia, pues además de atender a los pacientes, tienen que tratar con los familiares, quienes en muchas ocasiones se portan groseros con ellos y a pesar de ello, siempre dan su mejor esfuerzo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario