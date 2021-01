Comerciantes retoman programa “miércoles sin ambulantes” en Oaxaca

-En algunos puntos no se retiraron todas las estructuras, sin embargo los comerciantes no colocaron sus productos



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Varios comerciantes informales decidieron continuar con el programa “miércoles sin ambulantes” en el zócalo capitalino y en varias calles del centro histórico de la ciudad capital, pues en este primer miércoles del 2021, varios puestos no se instalaron, en algunos puntos no había puestos y en otros solo se encontraban las estructuras.



Algunas de las calles lucían con amplios espacios para que peatones y automovilistas pudieran circular libremente, sin embargo como no se retiraron todas las estructuras, esto no fue posible en algunas calles y avenidas del centro histórico de la capital oaxaqueña.



El programa “miércoles sin ambulantes” fue implementado por el ex Presidente Municipal José Antonio Hernández Fraguas en octubre de 2018, a menos de tres meses de terminar su mandato, en aquella ocasión se contó con el respaldo de alrededor de 25 organizaciones de comerciantes ambulantes.



Cuando el actual edil Oswaldo García Jarquín, no se le dio continuidad a este programa, situación que fue confirmada por los dirigentes de las organizaciones, sin embargo el octubre de 2019, García Jarquín informó que se retomaría esta iniciativa, aunque al principio hubo resistencia por parte de algunas agrupaciones.



Durante la pandemia también se respetó el programa, sin embargo fue suspendido durante el mes de diciembre, para que los comerciantes ambulantes pudieran tener un repunte en sus ventas, debido a la afluencia de turistas nacionales y extranjeros que llegaron a la ciudad de Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario