Colegio América de Tuxtepec, celebró “Día de Reyes” con una caravana

-Alumnos de la institución entregaron las cartas a los Reyes Magos

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Con una gran caravana de autos, el Colegio América de Tuxtepec Oaxaca, celebró el Día de Reyes a todos sus alumnos de los diferentes grados escolares.

Alrededor de las 6:00 p.m. de este martes 5 de Enero, llegaron los Reyes Magos acompañados de los personajes de Disney, donde ya los esperaban los niños acompañados de sus padres.

Afuera de las instalaciones del colegio, ya se encontraba la caravana de autos, la cual se realizó con todas las medidas de salud requeridas; cada niño entregaba su carta a los reyes y ellos les daban un pequeño obsequio.

En entrevista, el profesor Felix Sergio Enriquez Mojica director del Colegio, comentó que el evento se realizó como agradecimiento a todos los niños y jóvenes de su institución que durante esta pandemia, han estado al pendiente de las clases en línea y que para muchos les ha sido difícil.

Comentó que una de las niñas en sus cartas no pidió juguetes, si no su deseo es regresar a las aulas de su escuela.

