Ante el aumento de casos covid, suspenden actividades públicas en Juchitán de Zaragoza

-Quien haga caso omiso ante las disposiciones se tiene contemplado que puede ser sancionado por el Ayuntamiento

Redacción

El H. Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza por medio de un comunicado informó a la población que serán suspendidos todos los eventos masivos en este municipio, esto, ante la advertencia realizada por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), de imponer una sanción sino se respetan las medidas para evitar más contagios por Covid-19.

Los eventos que serán suspendidos son las celebraciones de inicio de año por día de los Reyes Magos, así como rezos o misas, y reuniones masivas.

Asimismo, eventos culturales en espacios públicos, así como cualquier evento que conlleve aglomeraciones de personas, además de que se exhorta a la cancelación de fiestas patronales.

Estas medidas establecidas por las autoridades, se llevan a cabo con el fin de evitar la propagación y el aumento de casos por el covid-19, además de la influenza, y es que existe un el alto riesgo de contagio por lo que el territorio oaxaqueño permanece en semáforo naranja.

Cabe mencionar que la suspensión de estos eventos, se dio luego de que la Secretaria de Salud Estatal realizó un llamado de atención por medio de un oficio, al Ayuntamiento que encabeza el Presidente Emilio Montero, debido a que a pesar de la contingencia, durante el pasado mes de diciembre y los primeros días de enero se detectaron la celebración de fiestas en este municipio, además de que en caso de cumplir con lo antes dicho, se fincarían responsabilidades.

Finalmente, informaron que en caso omiso ante estas disposiciones puede ser sancionado por el Ayuntamiento de Juchitán.

