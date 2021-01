Tuxtepec sigue en contingencia sanitaria

-Gobierno Municipal mantiene el ritmo y la dinámica de trabajo en la lucha contra el Covid-19

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- En Tuxtepec seguimos en emergencia sanitaria, el estado de Oaxaca y por lo tanto Tuxtepec se mantienen en color naranja en el Semáforo Epidemiológico, por ello, firme en sus compromisos, el Gobierno Municipal mantiene el ritmo y la dinámica de trabajo en la lucha contra la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19.

El Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez, afirmó que ante el repunte de casos positivos del nuevo coronavirus, la Administración Municipal enfrenta esta pandemia con decisión y unidad, al tiempo que brinda apoyo a las familias vulnerables, así como a los diferentes sectores para que puedan sobreponerse a los efectos de la emergencia sanitaria.

Una vez más, reiteró a los tuxtepecanos el llamado a no bajar la guardia en esta guerra que se libra contra el Covid-19 e instó a la población a continuar tomando las precauciones adecuadas y a informarse bien para protegerse y cuidar a quienes los rodean.

Indicó que las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud y los Gobiernos Estatal y Municipal para evitar la propagación del Covid-19 son: lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol, mantener una distancia de seguridad con personas que tosan o estornuden, utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico, no tocar los ojos, la nariz ni la boca, cuando se tosa o estornude, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.

Aconsejó que toda persona que no se encuentre bien debe quedarse en casa y en caso de presentar fiebre, tos o dificultad para respirar, buscar atención médica, llamar por teléfono antes de acudir a cualquier proveedor de servicios sanitarios para que los dirijan al centro médico adecuado y de esta forma, protegerse y evitar la propagación de virus y otras infecciones.

En cuanto a los cubrebocas o mascarillas, mencionó que estas ayudan a prevenir que las personas que las llevan propaguen el virus y lo contagien a otras personas.

