Presupuesto para campañas es discriminatorio, afirma dirigente del PUP en Oaxaca

-Señalan que con un presupuesto de diez millones de pesos por partido se puede hacer una campaña austera y efectiva.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Presupuesto que aprobó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) es discriminatorio, así lo manifestó el dirigente estatal del Partido Unidad Popular (PUP) Uriel Díaz Caballero, pues a este instituto político le otorgaron un millón de pesos para la campaña a diputados locales y ayuntamientos.

Señaló que el presupuesto debe ser dado en igualdad de condiciones, sobre todo porque a Morena le asignaron 17 millones de pesos para campaña, al PRI 9 millones, al PAN y al PRD poco más de 4 millones de pesos junto con el PT, por ello es que piden que para próximos procesos electorales el presupuesto para campañas sea equitativo.

En entrevista para este medio de comunicación, Díaz Caballero comentó que el recurso que le asignaron al PUP no son suficientes para satisfacer los gastos que conyeva una campaña electoral, además de que no les permite competir contra los partidos que reciben mayor cantidad de recursos.

Por su parte el Representante del PUP ante el IEEPCO Jesús Nolasco López, comentó que se debe revisar la ley para que haya equidad en la contienda para todos los partidos políticos, debido a que todos los candidatos y candidatas recorrerán sus distritos electorales y sus municipios y el costo es el mismo para todos, asimismo indicó que con diez millones de pesos se puede hacer una campaña austera y efectiva.

Este seis de enero inician las precampañas a las diputaciones locales, en ese sentido el dirigente de Unidad Popular refirió que no harán uso de este tiempo, pues en los distritos electorales no se registró más de un precandidato, en el caso de los ayuntamientos esperarán en qué municipios se lleguen a registras más de dos precandidatos o precandidatas.

