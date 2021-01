Posible corrupción en otorgamiento de permisos para instalación de “feria del juguete” en Oaxaca

-El Regidor de Mercados del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez dijo que no se cumplió con el procedimiento para la otorgación del permiso

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Es posible que se haya dado un acto de corrupción al momento de dar el permiso a la organización Lascar para instalar la “feria del juguete” en las inmediaciones de la central de abastos, pues no se cumplió con el procedimiento que establece la normativa, así lo manifestó el Regidor de Mercados Luis Arturo Ávalos Covarrubias.

Detalló que el artículo 35 establece que la solicitud de permiso debe llegar a la regiduría de comercio con al menos 30 días de anticipación y a pesar de esto al parecer la autoridad municipal no aplicó lo que la ley establece, por ello mencionó que es importante visibilizar si existió o no un acto de corrupción y denunciarlo de manera pública.



Agregó que este tipo de decisiones deben ser aprobadas por el cabildo, sin embargo esto no sucedió y señaló de desconocimiento de parte de algunos regidores, en ese sentido el concejal dijo desconocer cual fue el procedimiento para otorgar los permisos para la instalación de la “feria del juguete”, pues debieron haber sido varias instancias las que iniciaran los trámites correspondientes.



Cabe mencionar que este tianguis se ha instalado desde hace varios años en estas fechas para que los “reyes magos” puedan encontrar juguetes a precios económicos para los niños y niñas, además de que representa una oportunidad para que los comerciantes tengan un repunte en sus ventas, sin embargo reiteró que no se siguieron los procedimientos legales.

Y es que este lunes se instalaron 800 puestos en las inmediaciones de la central de abasto, a pesar de que la ciudad de Oaxaca de Juárez se ubica en el color naranja del semáforo epidemiológico y que existe un incremento en los contagios y en la ocupación hospitalaria por Covid.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario