Localizan cádaver maniatado en basurero de Oaxaca

-Con aparentes marcas de tortura ya sin vida y maniatado, fue encontrado el cuerpo de un joven entre 20 y 25 años

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes alrededor de las 7:00 de la mañana, de manera anónima fueron alertadas las autoridades ante el avistamiento de un cuerpo sin vida en el basurero ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la colonia Fidel Peña.

Se trata del cuerpo de un hombre de entre 20 y 25 años de edad, quién permanece en calidad de desconocido, fue hallado maniatado y sin signos vitales.

Agentes ministeriales fueron quienes constataron el hecho y procedieron con el protocolo correspondiente al levantamiento del occiso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario