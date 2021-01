Jurisdicción Sanitaria y Ayuntamiento, realizarán campaña intensiva de abatización en Loma Bonita

-Se le solicita a la ciudadanía permitir al personal ingresar a los patios, el personal esta uniformado y debidamente acreditado.

Comunicado

Loma Bonita, Oaxaca. 05 enero de 2021.- La tarde de este martes llegó a la ciudad de Loma Bonita una brigada de “Vectores” de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 compuesta por 60 personas, las cuales recorrerán todo el municipio casa por casa para aplicar larvicida en los depósitos de aguas y cortar el ciclo de vida del mosquito Aedes Aegypti transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

En su llegada a la ciudad el grupo de trabajadores liderado por el Sr. Humberto Caballero Sánchez, Jefe del Distrito en la Jurisdicción Sanitaria N°. 3, se reunió con el Regidor de Salud Pública, Asistencia Social y Deportes, el C. Lorenzo Medel Corro y la Secretaria Municipal la Lic. Yazmin Malpica Ramírez la cual acudió en representación del presidente Municipal Raymundo Rivera Hernández.

En el mensaje de bienvenida las autoridades municipales agradecieron a la Jurisdicción Sanitaria No. 3, por su excelente disposición para trabajar en coordinación con el H. Ayuntamiento y refrendaron el compromiso de esta administración pública, de continuar apoyando en todo lo que se requiera en las próximas actividades a realizar; para finalizar el encuentro los representantes municipales hicieron la entrega de los planos de la ciudad al Sr. Humberto Caballero Sánchez.

Comentarios

