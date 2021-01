Aprueba IEEPCO presupuesto a partidos políticos, el monto es de 223 millones de pesos

-Morena es el partido que mayor presupuesto recibirá con 57 millones de pesos, seguido del PRI con 30 millones

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aprobó el monto de financiamiento público y privado que recibirán los partidos políticos durante este año, dicho monto es de 223 millones de pesos, esto de acuerdo al acuerdo IEEPCO-CG-01/2021.

Este recurso será utilizado por los partidos políticos en actividades ordinarias permanentes, actividades específicas y gastos de campañas, para el primer concepto el monto del que dispondrán será de 167 millones de pesos, de estos el 30 por ciento es decir 50 millones serán utilizado para gastos de campaña, el 2 por ciento (3 millones de pesos) para actividades específicas y el 3 por ciento (5 millones de pesos) para capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo de mujeres.

Morena es el partido con mayor presupuesto, pues recibirá poco más de 57 millones de pesos, le sigue el PRI con 30 millones, el PRD con poco menos de 16 millones, el PAN con 15 millones, el PT con casi 14 millones, Nueva Alianza con 11 millones, el PVEM con 10 millones, PUP, RSP, PES y Fuerza por México recibirán poco más de 3 millones, mientras que Movimiento Ciudadano recibirá un millón de pesos.

En lo que se refiere al financiamiento privado, el IEEPCO determinó los límites del financiamiento privado que recibirán los partidos políticos de parte de sus militante, precandidatos y candidatos, esto incluye el límite individual para los simpatizantes.

Las aportaciones de militantes, en dinero o en especie para el 2021 es por la cantidad de tres millones de pesos; respecto al límite anual de aportaciones de simpatizantes el monto alcanzó los seis millones de pesos, límite individual de aportaciones para simpatizantes será de 340 mil pesos; finalmente, el límite de aportaciones del conjunto de precandidatas, precandidatos, candidatas, candidatos, para el proceso electoral ordinario 2020-2021, será de seis millones de pesos.



Así mismo el órgano electoral señaló que la suma del financiamiento privado no podrá ser superior al monto del financiamiento público, finalmente informó que este seis de enero iniciarán las precampañas para la Diputaciones Locales y el 12 de enero a las presidencias municipales, en ambos casos el periodo concluirá el 31 de enero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario