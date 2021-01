Anuncian festival nudista en Zipolite pese a pandemia por Covid

-Autoridades comunales señalan que el objetivo es reactivar la economía



Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que el estado de Oaxaca se mantiene en color naranja del semáforo epidemiológico, autoridades comunales de Zipolite, anunciaron la realización de la edición 2021 del festival nudista, bajo el pretexto de reactivar la economía del municipio de San Pedro Pochutla.

El representante de Bienes Comunales de Zipolite, Benjamín Martínez López, dio a conocer que el acuerdo de realizar el festival nudista se tomó en la asamblea del pasado 20 de diciembre, además se informó que las actividades se realizarán dando cumplimiento a los protocolos sanitarios para evitar contagios de Covid.

El comité organizador dio a conocer que el festival iniciará el próximo 29 de enero y terminará el primero de febrero, además comentaron que en los próximos días darán a conocer el calendario de actividades, en dónde señalaron que no habrá eventos masivos, para disminuir los riesgos de contagios de Covid.

Finalmente cabe mencionar que en días pasado el SubSecretario de Salud federal Hugo López Gatell, estuvo de visita en la región de la costa, de manera particular en el municipio de San Pedro Pochutla, situación que pudo haber influido en el comité organizador para confirmar la realización del festival nudista.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario