A pesar de pandemia, Reyes Magos salen a las calles de Tuxtepec

-En un recorrido por las calles céntricas de la ciudad de Tuxtepec, se observa gran concentración de personas previo al día de reyes

Mira la transmisión, de como lucen las calles de Tuxtepec un día antes de la llegada de los Reyes Magos, a pesar de la pandemia hay gran concentración de personas.



#Local Así se encuentra el centro de #Tuxtepec en las compras nocturnas de los #reyesmagos 👉🏽https://fb.watch/2QYo8S_28C/

