Sindicato de electricistas exige nuevas elecciones para renovación de dirigencia

-Señalan que se van a amparar ante el temor de que los dirigente tomen represalias en su contra

Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), se manifestaron en sus oficinas sindicales, para exigir que se lleve a cabo una segunda vuelta para elegir a su dirigencia, pues señalan que hubo anomalías en el proceso, además de que no existe una mayoría como lo consideran los estatutos.



Denunciaron que la actual dirigencia busca permanecer al frente del gremio, es por ello que una representación de los trabajadores se manifestaron en sus oficinas sindicales ubicadas en San Felipe del Agua para exigir una nueva elección.



El SUTERM cuenta con una afiliación de 449 trabajadores, de los cuales alrededor de 241 desconocen los resultados de la elección, pues el pasado 28 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la elección interna, sin embargo se tuvo que suspender debido a que ninguna de las tres planillas obtuvo la mayoría absoluta que es del 50 por ciento más uno.



Es por esta razón que piden a la Comisión Nacional Electoral (CNE) que intervenga, pues señalaron que han acudido a diversas instancias para pedir por escrito que se solucione este conflicto y hasta el momento no han obtenido respuesta a sus demandas.



En conferencia de prensa comentaron que la actual dirigencia lleva más de 20 años en el poder y que en caso de que ninguna instancia intervenga para solucionar este conflicto, incluso mencionaron que se van a amparar ante el temor de que la dirigencia tome represalias en contra de este grupo de trabajadores.

