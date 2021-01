Sale a flote un cadáver en las orillas del río Papaloapan en Tuxtepec

-El avistamiento fue reportado por vecinos de la col Ex normal, al ver medio cuerpo entre las hierbas altas de las orillas del río



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.-Durante la tarde de este lunes autoridades fueron alertadas sobre el avistamiento de un cuerpo en las orillas del río Papaloapan en la colonia Ex normal sobre las riveras del muro boulevard Francisco Fernández Arteaga.

Ante este suceso, las autoridades se dieron cita en el lugar para verificar el hallazgo, posteriormente acordonaron la zona en espera de que se iniciaran los protocolos para levantamiento del cuerpo sin vida, que ya había sido confirmado por policías municipales.



Asimismo, a la zona arribaron también agentes ministeriales, quienes constataron el hecho y procedieron a realizar las pesquisas correspondientes en espera de equipo especial ya que la zona es de terreno fangoso, por lo que para poder entrar habría que esperar el equipo adecuado.



Se especula que podría tratarse de una mujer, ya que al revelar una fotografía que circuló en redes sociales, puede observarse la complexión, cabello largo y al no traer ropa a la altura de los pechos, se presume que es el cuerpo de una joven.

