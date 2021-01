“Prefiero que él lo explique”, dice AMLO sobre fotos de Gatell en Oaxaca

-El fin de semana, el Subsecretario Hugo López-Gatell fue captado mientras vacacionaba en playas de Oaxaca, al parecer Zipolite.

Con información de SIN EMBARGO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador optó esta mañana por dejar que sea el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien explique su viaje a una playa de Oaxaca en plena pandemia y cuando el Gobierno federal, al que sirve, hizo un llamado a los mexicanos para que no se movilizaran durante las fiestas.

“Ha estado trabajando bastante, muy intenso. Ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad. Es muy buen servidor público, un especialista, un profesional, eso es lo que puedo comentar. Su situación personal, aunque sí es un asunto público, prefiero que él sea el que lo explique”, dijo el mandatario durante su conferencia en Palacio Nacional.

“Tenemos que reconocer lo que están haciendo los servidores públicos, más cuando están muy lampareados, muy observados todos. Qué bien que hay ese escrutinio, pero también el servidor público tiene derechos”, agregó.



