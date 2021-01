Oaxaca en el top ten del país en feminicidios

-En homicidios dolosos contra mujeres Oaxaca se ubica en el onceavo lugar a nivel nacional

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- De acuerdo a cifras dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre del 2020 Oaxaca se encuentra en el top ten a nivel nacional en cuanto a feminicidios se refiere, pues hasta el mes de noviembre se registraron 232 casos de muerte de mujeres de manera violenta, de estas 35 se investigan por feminicidio, 79 por homicidio doloso y 118 por homicidio culposo.

Otro factor que influyó para que Oaxaca ocupe este deshonrroso lugar, es que en el mes de noviembre se iniciaron siete carpetas de investigación por feminicidio, la entidada oaxaqueña se ubica tan solo detrás de los Estados de México con 132 casos, Veracruz con 79, la Ciudad de México con 64, Nuevo León con 62, Jalisco con 54 y Puebla con 50 casos.

La mayoría de los casos de feminicidio en Oaxaca se ha dado en mujeres entre los 35 y 40 años de edad, aunque también este delito se ha dado en jóvenes y niñas, asimismo en los últimos meses del 2020 el delito de violencia intrafamiliar se incrementó, como ejemplo la entidad registro 2 mil 777 llamadas de auxilio a números de emergencia por violencia de género, además de otras 18 por denuncias de abuso sexual.

En lo que se refiere a los homicidios dolosos contra mujeres, Oaxaca registra un acumulado de 79 carpertas de investigación abiertas, colocando a la entidad en el onceavo lugar, tan solo detrás de Guanajuato con 382 casos, Chihuahua con 241, el Estado de México con 234, Baja California con 230, Michoacán con 207, Jalisco con 192, Guerrero con 127, Veracruz con 92, Zacatecas con 88 y la Ciudad de México con 86 casos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública utiliza como referencia el número de casos por cada 100 mil habitantes, en ese sentido Oaxaca se ubica en el décimo lugar con 1.53 casos, cantidad que está por encima de la media nacional que es de 1.32 casos por cada cien mil mujeres.

