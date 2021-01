MULT exige a autoridades esclarecimiento de asesinato de líder en la mixteca

-El hecho violento se registró este dos de enero cerca del crucero a Constancia del Rosario



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), exigió a las autoridades que se esclarezca el asesinato de Román Martínez López de 31 años de edad, quien perdió la vida luego de ser atacado con armas de fuego cerca del crucero a Constancia del Rosario el pasado dos de enero.



En un comunicado que publicó la dirigencia de la organización, condenaron el ataque armado hacia uno de sus militantes y exigió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que se inicie con las investigaciones pertinentes para dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen.



En el comunicado, el MULT menciona que los hechos se registraron aproximadamente a las dos de la tarde con veinte minutos, cuando Martínez López conducía el taxi con número económico 33 del sitio “Genaro Vásquez”, cerca del crucero a Constancia del Rosario, fue interceptado por sus agresores, quienes le hicieron varios disparos.



A pesar de las heridas logró llegar a una base de taxi, sus compañeros lo trasladaron al hospital de Los Ángeles, sin embargo poco después de las tres de la tarde falleció por las heridas que sufrió, por ello el MULT exigen el esclarecimiento de este crimen, incluso la organización menciona que aspiran a que haya paz en la zona triqui y que ya no haya más derramamiento de sangre.

