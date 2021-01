Inicia Segego registro y acreditación de nuevas autoridades municipales

-Se acreditaron 18 autoridades municipales electas por Sistemas Normativos Indígenas.

-Del 12 al 14 de enero se realizará la jornada de “Capacitaciones Municipales 2021”.

Comunicado

Tlalixtac de Cabrera, Oax. 4 de enero de 2021.- La Secretaría General de Gobierno (Segego), a través de la Dirección General de Gobierno, realizaron este día la entrega de acreditaciones a 18 autoridades municipales electas bajo Sistemas Normativos Indígenas.

El secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, informo que, “como lo establece la Ley orgánica municipal vigente, este día iniciamos con la entrega de acreditaciones de las y los presidentes municipales, síndicos, concejales, secretarios y tesoreros, que fueron electos bajo los Sistemas Normativos Indígenas, mismos que entraron en funciones el pasado 1 de enero de 2021”.

El encargado de la política interna reconoció la civilidad y la paz con la que se desarrollaron los procesos político electorales en cada comunidad, así como la participación de mujeres que fueron electas como integrantes de cabildos en las poblaciones.

En ese sentido, el titular de la Segego refrendó el compromiso del gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, de trabajar mano a mano a favor de las comunidades, con el objetivo de trazar una ruta que permita crear el desarrollo en las ocho regiones del estado.

De igual forma, destacó que el proceso de acreditación es de suma importancia ya permite obtener una base de datos actualizada de registro, además de legitimar ante las dependencias estatales y federales a las nuevas autoridades electas.

De acuerdo al registro este día se acreditaron las autoridades electas de: San Juan Yaeé, San Bartolomé Zoogocho, San Pablo Yaganiza, Villa Hidalgo, Villa Talea de Castro, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Sebastián Nicananduta, Santiago Laxopa, Santa María Jaltianguis, San Miguel Quetzaltepec, Santa María Alotepec, Mixistlán de la Reforma, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Juan Cotzocón, San Juan Juquila Mixes, San Antonio Monte Verde y San Juan del Río.

La dependencia continuará realizando el registro y entrega de acreditaciones durante este mes a las autoridades municipales que entraron en funciones el pasado 1 de enero de 2021.

Así mismo, García López, exhortó a las nuevas autoridades a conducirse en el ejercicio de sus funciones con legalidad, transparencia, respeto, privilegiar el diálogo para solucionar de manera pacífica sus conflictos y con ello, crear condiciones de paz para construir la gobernabilidad en la entidad.

Cabe señalar que la Segego, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, realizará una jornada de “Capacitaciones Municipales 2021” del 12 al 14 de enero, esto con el objetivo de proveer a las nuevas autoridades municipales de los conocimientos en materia de planeación, administración municipal, transparencia y rendición de cuentas y dar a conocer las disposiciones en materia de salud para enfrentar la pandemia por COVID-19 en cada comunidad.

