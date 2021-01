Esperan en arcas municipales, más de 100 mdp por pago de impuestos

-Son 3 las oficinas en donde van a cobrar los impuestos de los tuxtepecanos

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes el Presidente Municipal Noé Ramírez dijo que tienen como meta recabar más de 100 millones de pesos de impuestos en este año, meta que aseguró van a lograr a pesar de la pandemia.

Señaló que confía en que los Tuxtepecanos paguen sus impuestos y para esto, poder realizar algunas obras de este presupuesto participativo, obras que ayudarán a cambiar la imagen del casco urbano.

Las declaraciones del Presidente fueron en el marco de la inauguración de dos módulos que servirán para el cobro de los impuestos en el municipio, y con esto darles la comodidad a los contribuyentes para realizar sus pagos.

Una de estas oficinas, está ubicada en la multiplaza y otra más en la avenida 5 de mayo, ya que además de la comodidad se pretende que no haya aglomeración en las oficinas principales que está en los bajos del palacio municipal.

Estos módulos van a funcionar durante los tres meses del año, que son los más fuertes debido a que durante enero se dará un descuento del 40%, en febrero del 30% y en marzo del 20%, sin embargo de ser necesario estarán más tiempo.

Durante la inauguración de estos dos módulos, el presidente también aclaró que no hay aumento en los impuestos y pidió a la población estar al pendiente de los comunicados que emita y sobre todo de las páginas oficiales.

