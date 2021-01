Ejerció IEEPO 8.6 MDP en estrategias para el fortalecimiento de las escuelas normales

-Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y por indicaciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, se han impulsado acciones estratégicas.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 enero de 2021.- Con el objetivo de fortalecer la organización, el funcionamiento y la transformación de las 11 Escuelas Normales que funcionan en la entidad, consolidando acciones tendientes a incrementar la excelencia educativa y profesionalización de sus docentes, el Gobierno del Estado, a través el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ejerció en 2020 recursos por 8.6 millones de pesos.

Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y por indicaciones del director general, Francisco Ángel Villarreal, en la presente administración se han impulsado proyectos enfocados a construir estrategias pedagógicas, estructurales y de vinculación en este sistema, en beneficio de la formación de las y los futuros maestros.

Como parte del programa Estrategia de Desarrollo Institucional de la Nueva Escuela Normal (EDINEN), que concreta objetivos, metas y acciones principalmente en los rubros de infraestructura, programas de movilidad nacional e internacional, entre otras, los recursos fueron destinados para atender necesidades prioritarias de las instituciones formadoras de docentes.

De acuerdo con informes de la Unidad de Educación Normal y Formación de Docentes del IEEPO, la inversión ejercida en las 11 escuelas normales, benefició a tres mil 743 alumnas y alumnos, así como a 409 docentes, con acciones como: Formación y capacitación en el desarrollo de habilidades digitales para el fortalecimiento de la estrategia de atención a distancia; equipamiento tecnológico y de infraestructura de redes, y mantenimiento y rehabilitación de espacios educativos de las escuelas normales.

El IEEPO expresa su reconocimiento a directivos, docentes y comunidad normalista en la entidad, que con los medios digitales a su alcance, continúan las tareas académicas para avanzar en estrategias y técnicas de desempeño, logrando el alcance de contenidos de manera significativa.

El trabajo es el resultado del esfuerzo conjunto entre el IEEPO y las directivas de las 11 Escuelas Normales, quienes preocupados por la situación sanitaria que se vive en la entidad, establecieron una alternativa que brindara seguridad a las y los futuros maestros y a sus familias.

Las instituciones en el estado son: el Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), el Centro Regional de Educación Normal de Río Grande (CREN), la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), la Escuela Normal de Educación Preescolar (ENEPO), la Escuela Normal Experimental de Teposcolula (ENETO), la Escuela Normal Experimental de Huajuapan (ENEH) y la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas de Putla (ENELC).

También la Escuela Normal Experimental Presidente Venustiano Carranza de Cacahuatepec (ENEC), la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan del Progreso (ENRUVA), la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo (ENUFI) y la Escuela Normal de Educación Especial (ENEE).

