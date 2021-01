Disminuyen homicidios dolosos en el estado de 2018 al 2020

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- De acuerdo a los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado de Oaxaca ha registrado una disminución en el delito de homicidios dolosos.

Es decir, haciendo una comparativa de los años 2018 a 2019 hubo una reducción del 2.8%, mientras que de 2019 a 2020 se redujo un 20.6 %. Por lo anterior, y de acuerdo al análisis presentado de 2018 a 2020, dicho delito estuvo a la baja en un 23.4%.

Asimismo, es importante señalar que en la gráfica presentada por dicha institución de seguridad, septiembre y noviembre fueron los meses en los que se presentaron menos homicidios, respecto a los años anteriores.

Este tipo de resultados, son muestra de las acciones estratégicas que se implementan por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) en coordinación con los tres órdenes de gobierno para construir el Oaxaca que todas y todos los oaxaqueños merecen.

