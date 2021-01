Controlar la pandemia debe ser un esfuerzo en conjunto, necesitamos de todas y todos: SSO

-Los Servicios de Salud de Oaxaca exhortan a la población a “no bajar la guardia” por incremento en casos de contagios por COVID-19.

-La Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales presenta mayor número de nuevos casos con 703.

-A partir de este año, los mensajes dominicales referentes al desarrollo de la pandemia en la entidad, incluirán un resumen de la situación epidemiológica.



Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de enero de 2021. “Nos acompaña la esperanza de la existencia de la vacuna que ya ha comenzado a aplicarse en el país, pero también es cierto que este virus sigue siendo mortal”, expresó en representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, al dar un informe sobre la situación de la pandemia en la entidad.

A nombre del Ejecutivo del Estado, Casas Escamilla, exhortó a la población extremar las medidas de prevención ante el incremento de contagios que se han presentado en últimas fechas.

“El reto mayor lo tiene la población de nuestra capital, así como sus agencias y municipios conurbados. Reiteramos el llamado a la población y visitantes de la Ciudad de Oaxaca y otros centros turísticos o comerciales del estado, a que no bajen la guardia. Necesitamos de ustedes. Controlar la pandemia debe ser un esfuerzo en conjunto”, manifestó.

De igual manera, agradeció a las y los oaxaqueños que decidieron privilegiar la salud y vida, al celebrar en casa las festividades decembrinas, además de evitar acudir a lugares de concentración masiva.

“Gracias también por usar de manera correcta el cubrebocas e invitar a otros a usarlo. Al actuar de esta manera estás salvando vidas y ayudando a que el 2021 sea realmente un año mejor”, señaló.

Asimismo, informó que a partir de este año los mensajes dominicales referentes al desarrollo de la pandemia en la entidad, incluirán un resumen de la situación epidemiológica, “para que todas y todos comprendamos de manera clara la importancia de nuestro comportamiento responsable”.

“También queremos compartir la evolución de la pandemia por jurisdicción sanitaria, para saber qué regiones están actuando con mayor responsabilidad y cuáles están en mayor riesgo”, abundó.

En este contexto, Casas Escamilla dijo que a partir del primer caso registrado el mes de marzo del 2020, en Oaxaca se han reportado 28 mil 512 casos, de los cuales 25 mil 841 se han recuperado y, lamentablemente 2 mil 133 han fallecido.

Dijo que tan solo durante la semana del 27 de diciembre al 2 de enero se sumaron 849 nuevos casos y 51 nuevos fallecimientos. Además, el promedio estatal de ocupación hospitalaria durante esta semana fue de 45.8%, subrayando que los hospitales de la capital y municipios conurbados están por llegar al 100% de ocupación, por lo que exhortó a la población extremar las medidas de prevención.

Señaló que actualmente la Jurisdicción Sanitaria 1, Valles Centrales, registró 703 nuevos casos y 33 nuevos fallecimientos; seguido de la Jurisdicción Sanitaria 2, Istmo, con 31 nuevos contagios y 4 decesos; la Jurisdicción Sanitaria 3, Tuxtepec, con 35 casos nuevos y 2 defunciones; la Jurisdicción Sanitaria 4, Costa, que registró 38 nuevos contagios y 6 lamentables decesos; la Jurisdicción Sanitaria 5, Mixteca, sumó 14 nuevos casos y 4 fallecimientos; y finalmente la Jurisdicción Sanitaria 6, Sierra, aumentó 28 nuevos casos y 2 pérdidas fatales.

