Controladas explosiones en refinería de Salina Cruz

-No reportan heridos o personas fallecidas por el incidente



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Fueron cuatro explosiones las que se registraron en la refinería Antonio Dovalí Jaime, mismas que fueron contraladas por bomberos y personal de Pemex, afortunadamente no se han reparado lesionados o fallecidos por este incidente.



De acuerdo a información proporcionada por Pemex la primera explosión ocurrió antes del mediodía cuando se pretendía echar a andar la planta Hidros 1, este incidente activó de inmediato los protocolos de seguridad para comenzar las labores de control, minutos más tarde se reportó que hubo otra explosión en la planta primaria 1 donde también con el apoyo de los trabajadores petroleros, los bomberos lograron controlar el incendio.



Cabe mencionar que este es el segundo incidente en el interior de la refinería en menos de diez días, pues el pasado 30 de diciembre de 2020 hubo una fuga de gas fluorhídrico, en este incidente dos trabajadores resultaron intoxicados, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital de Pemex.



Fuentes al interior de la refinería señalan que el gobierno federal no ha dado la atención adecuada para modernizar las instalaciones, mismas que tienen más de 40 años de estar operando, cabe recordar que el 21 de junio de 2017 se registró un incendio en la casa de bombas y tardaron alrededor de 3 días en sofocar el incendio.

Comentarios

