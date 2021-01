Abarrotados y con escasas medidas sanitarias, se instalan 800 comerciantes en la central de abasto de Oaxaca

-Señalan que su objetivo es reactivar la economía

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que el estado y la capital oaxaqueña se encuentran en semáforo naranja, este lunes se instalaron alrededor de 800 puestos ambulantes en la avenida central, en las inmediaciones de la central de abastos, con el objetivo de reactivar la economía de los comerciantes.

Cabe mencionar que desde el inicio de la pandemia, la central de abastos fue declarada como un foco de infección de Covid, debido a la aglomeración de personas, sin embargo a las autoridades municipales poco les importó este dato, pues permitieron la instalación de estos puestos, que a pesar de que permanecerán tres días, la concentración de personas en este punto es considerable.

El dirigente de Grupo Lazcar Israel Ramírez Bracamontes, comentó que a partir de este cuatro de enero se inició con la “feria del juguete” el cual permanecerá en esta zona hasta el próximo seis de enero, en dónde los “reyes magos” podrán encontrar una amplia gama de juguetes, mismo que están siendo sanitizados señaló el dirigente.

Por la colocación de estos puestos, se está generando una congestión vial considerable, en ese sentido pidió comprensión a quienes diariamente circulan por esta zona de la capital, además comentó que se está cumpliendo con las medidas de prevención necesarias para evitar contagios.

Detalló que en enero de 2020 se instalaron alrededor de mil doscientos puestos y en esta ocasión por la pandemia únicamente se instalarán 800 comerciantes, asimismo mencionó que el Covid no está únicamente en la central de abasto, sino en cualquier lugar, por ello es que están tomando las medidas de prevención para proteger a los comerciantes y a los clientes.

Entre las medidas que están implementando se encuentra el uso del tapete sanitizante, la desinfección de todos los artículos, además solo permitirán el acceso al “rey o reyna mago” para evitar aglomeraciones y no se dará acceso a personas mayores de 38 años.

A finales del mes de noviembre el gobierno de Oaxaca de Juárez no permitió la instalación de puestos ambulantes de manera temporal, situación que en su momento ocasionó la molestia de floristas, no obstante dos meses después, se permite la instalación de ambulantes que se dedican a la venta de juguetes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario