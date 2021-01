Quitan al ‘Canelo’ Álvarez uno de sus títulos

El Canelo acaba de ser despojado de su título de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo que ganó ante Gennady Golovkin en el 2018, debido a que abandonó en definitiva esa división.

Eddy Reynoso, el manejador del Canelo, ha dicho que el futuro de su pupilo se encuentra en la división supermediana, categoría en la que acaba de ganar su más reciente combate ante el inglés Callum Smith, y que por ninguna razón piensa volver a bajar de peso.

En la categoría de los medianos se maneja un peso de 161 libras (73 kilogramos) y en supermedianos los boxeadores se encuentran en 168 libras (76.2 kilos).

Así que Álvarez por ahora sólo ostenta la corona de los supermedianos de la AMB y del Consejo Mundial de Boxeo.

Se espera que el siguiente combate de Álvarez sea en febrero contra el turco Avni Yildirim, el retador obligatorio del Consejo Mundial de Boxeo, hay grandes posibilidades que este combate se realice en el estadio de las Chivas.

