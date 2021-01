Continuará Oaxaca en semáforo naranja

Redacción

El Gobierno Federal dio a conocer que la entidad oaxaqueña, permanecerá en semáforo naranja por otras dos semanas.

Pese a que en los últimos 15 días se registraron mil 519 contagios y 95 defunciones, además del incremento de la ocupación hospitalaria de 34 a más del 40% y 22 nuevos decesos por Covid-19.

En el informe diario del avance de Covid-19, el sector salud reportó 108 nuevos positivos y tres decesos más, con un acumulado hasta ayer de 28 mil 512 y 2 mil 133 defunciones.

Hace apenas unos días, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) emitió un comunicado a la población para informar, que se realizarán ajustes al calendario de difusión del corte epidemiológico de Covid-19, el cual por acuerdo del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESS), se dará a conocer de lunes a viernes, a las 19:45 horas, a través de la señal de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv).

De esta manera, el boletín informativo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2, quedará suspendido los fines de semana y días festivos, con el fin de medir de manera eficiente la evolución de la pandemia, actualizar indicadores y tener una mejor cobertura en la recopilación de datos, muestras procesadas y casos.

Además de que los días sábados en el mismo horario especialistas en materia de salud, impartirán temas relacionados a la pandemia generada por Covid-19”, con la finalidad de crear conciencia en la ciudadanía sobre el cuidado de la salud.

