Tras 23 años prófugo, logra Fiscalía de Oaxaca triple auto de formal prisión contra multihomicida

-“El Travieso” es señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado, en agravio de tres personas en la Costa

Oaxaca de Juárez, Oax., 2 de enero de 2021.- La ininterrumpida labor de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), logró la aprehensión y obtuvo del Juez Primero Mixto de Primera Instancia, triple auto de formal prisión contra D.V.R. o D.V.H., alias “El Travieso”, probable responsable del delito de homicidio calificado, en agravio de tres personas, en hechos distintos cometidos entre octubre y noviembre de 1997, en el Distrito de Pochutla.

El inculpado fue detenido por Agentes Estatales de Investigación el pasado 21 de diciembre, cuando transitaba en inmediaciones del Fraccionamiento “Lomas del Puerto” de Puerto Escondido y presentado de forma inmediata ante la autoridad que lo requirió, dando cumplimiento a la orden de aprehensión, derivada de las averiguaciones previas 1012(I)/1997, 881(I)/1997 y 882(I)/1997.

Los hechos se suscitaron entre los meses de octubre y noviembre de 1997, cuando el inculpado, en compañía de otras personas, en diferentes puntos del Distrito de Pochutla, privó de la vida con disparos de arma de fuego a las víctimas A.M.L., F.V.A., y F.V.A.

Luego de ser presentado ante el Juez Primero Mixto de Primera Instancia con sede en San Pedro Pochutla y tras recabar los datos de prueba correspondientes, dictó auto de formal prisión contra D.V.R. o D.V.H., alias “El Travieso”.

A través de estas acciones, la Fiscalía General combate la impunidad, presentando ante la justicia y aplicando la Ley sin distingo a quienes cometan delitos que atenten contra la paz social.

