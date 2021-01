Inicia CDMX prohibición de plásticos de un solo uso

A partir de este viernes 1 de enero de 2021, queda prohibida, en la Ciudad de México, la comercialización, distribución y entrega de tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes o pajitas, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos, aplicadores de tampones, fabricados total o parcialmente de plásticos, diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina, a través de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), recordó que entran en vigor las reformas a la Ley de Residuos Sólidos, donde se prohíbe la comercialización, distribución y entrega de plásticos desechables de un solo uso.

“El principal objetivo con esta prohibición que entra en vigor a partir de hoy es lograr un consumo responsable, en donde las y los capitalinos sean cada vez más conscientes y dejen de usar plásticos de un solo uso para no generar contaminación a la ciudad y al planeta. Se trata de que cada vez seamos más conscientes y dejemos de usar plásticos desechables para no generar contaminación a la ciudad y al planeta”, aseguró Andrée Lilian Guigue Pérez, directora General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA).

Recordó que hace un año quedó prohibida la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico de un solo uso y con el propósito de verificar que se cumpliera esta prohibición, personal de SEDEMA visitó 2 mil 76 establecimientos ubicados en plazas y corredores comerciales. De enero al 30 de noviembre de 2020, se realizaron 54 recorridos de inspección en donde se aplicaron 174 apercibimientos a locales que incumplieron la normatividad.

Guigue Pérez sostuvo que aún en pandemia el Gobierno de la Ciudad de México no se dará marcha atrás en la prohibición de las bolsas y productos plásticos de un solo uso, ya que está demostrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el virus por COVID-19 permanecía cuatro días en el plástico, por lo que reiteró que se debe privilegiar la reutilización y el uso de productos y materiales durables para evitar los impactos ambientales negativos de productos desechables.

La Secretaría de Medio Ambiente informó que desde hace un mes inició la campaña “Ciudad sustentable, adiós a los desechables”, a través de la cual se busca sensibilizar y crear conciencia sobre la eliminación de estos productos de la vida cotidiana.

La campaña informativa contempla acciones de trabajo y comunicación con las 16 alcaldías, con comerciantes, gente que trabaja en mercados, tianguis, con medios de comunicación, empresarios, así como todas aquellas empresas o negocios que utilizan para el acarreo y entrega el uso de ese tipo de productos que el próximo año estarán prohibidos.

