Estudian caso de doctora mexicana, hospitalizada tras recibir vacuna anticovid

EXCELSIOR

Autoridades de México dijeron que analizaban el caso de una doctora de 32 años que fue hospitalizada tras presentar una reacción clínica poco después de recibir la vacuna contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech.

La médica, de quien no se detalló su identidad, fue internada en la unidad de terapia intensiva de un hospital público del norteño estado Nuevo León, luego de que presentó erupción cutánea, crisis convulsivas y dificultad para respirar.

El diagnóstico inicial es “encefalomielitis en estudio”, informó la Secretaría de Salud en un comunicado divulgado la noche del viernes.

La secretaría agregó que la doctora cuenta con antecedentes alérgicos y dijo que hasta ahora no hay evidencias de los ensayos clínicos de la vacuna de que alguna persona antes, haya presentado encefalitis tras su aplicación.

No fue posible obtener de inmediato comentarios de Pfizer y BioNTech sobre el tema.

La semana pasada, México inició la vacunación de su población contra el COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, que hasta ahora ha dejado más de 126,500 muertes en el país.

El plan estatal supone inocular primero a unos 750,000 miembros del personal de salud que atienden a pacientes contagiados con el virus y, posteriormente, a los adultos mayores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario