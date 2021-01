Cumple edil con pago de impuesto e invita a Tuxtepecanos a hacer lo mismo

-Dijo que se busca recaudar 100 millones de pesos, para destinarlos en espacioso públicos a través del Presupuesto Participativo de este año.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado el presidente municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez acudió a la oficina de recaudación de impuestos como un contribuyente más, para realizar su pago predial, como un acto de responsabilidad para que los Tuxtepecanos acudan a estas instancias a cubrir sus pagos y adeudos, aprovechando los descuentos que se realizan por ser principio de año.



Y es que señaló que la meta en este año es recaudar los100 millones de pesos, mismos que serán destinados a obras de infraestructura en el casco urbano para el mejoramiento y desarrollo de la ciudad, por lo que hizo una invitación extensa a los contribuyentes para cumplir como ciudadanos y realizar este pago, que será destinado en beneficio de la misma sociedad.

Así mismo explicó que de los Tuxtepecanos depende que se pueda cumplir con el objetivo de aplicar los recursos en acciones que se realizarán a través del Presupuesto Participativo de este año, por lo que mencionó que es necesario que la ciudadanía contribuya con su granito de arena al pagar sus impuestos y elegir opciones dentro de los 7 proyectos contemplados para espacios públicos en este nuevo ejercicio, por lo que dijo que la misma sociedad debe de saber a donde se destinan los recursos que pagan por sus impuestos.



También detalló el edil que es momento de que Tuxtepec merezca un cambio de imagen, para que vuelva a ser atractivo sobre todo para los visitantes, por lo que dijo que es necesario invertir en el mejoramiento urbano y de imagen para que este proyecto se llegue a concretar, por lo que resaltó que esta en manos de los mismos contribuyente que se logre el objetivo, es por eso que indicó la importancia de cumplir con sus pagos y tener el conocimiento para que son destinados.

