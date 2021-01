Cinco Estados mantienen el semáforo rojo

La Secretaría de Salud de México informó que a partir del 4 de enero, cinco estados mantendrán semáforo rojo por alza de Covid-19: Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Guanajuato y Morelos.

La dependencia actualizó este sábado el semáforo de riesgo para la primera quincena de 2021 en el que esas cinco entidades tienen color rojo, solo el verde, 3 amarillo y 22 naranja, algunos de estos últimos casi rojo.

También informó que México acumuló 700 muertes más que ayer asociadas a Covid-19, por lo que en total suman 126 mil 507, así como 11 mil 91 nuevos casos diagnosticados a coronavirus, para contabilizar un acumulado de 1 millón 437 mil 185.

De acuerdo con el Informe Técnico Diario Covid-19 actualizado en las últimas horas, la tasa de incidencia de casos acumulados es de mil 124 por cada 100 mil habitantes y existen 407 mil 709 casos con sospecha de la enfermedad.

La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por sí sola 23 por ciento de todos los casos registrados por entidad federativa, detalló el informe. También es la que tiene más decesos con 21 mil 810, seguida por el Estado de México con 14 mil 423.

Mientras, el número de pacientes que se recuperaron de la enfermedad asciende al millón 83 mil 768.

