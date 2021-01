Cerró Oaxaca el año con 28 mil 316 casos acumulados de COVID-19

-Suman dos mil 126 defunciones a causa del coronavirus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 31 de diciembre de 2020.- En el último día del año, Oaxaca cuantificó 226 contagios nuevos de COVID-19, elevando la cifra a 28 mil 316 infectados por la enfermedad, desde el pasado 14 de marzo.

Asimismo, las últimas cifras muestran 10 nuevos fallecimientos ligados al coronavirus, para un total de dos mil 126 muertos, así lo informó el secretario de Salud en la entidad, Donato Casas Escamilla.

Indicó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales se ubica en el primer lugar a nivel estatal en la incidencia de contagios, tanto por sus 19 mil 438 casos confirmados, como por sus mil 102 decesos acumulados.

Seguido por el Istmo con dos mil 469 positivos y 331 muertes; Mixteca con dos mil 099 y 192 decesos; Tuxtepec con mil 966 y 282 perdidas fatales; Costa con mil 445 y 140 fallecimientos, Sierra con 899 y 79 decesos.

Señaló que la capacidad hospitalaria para atender a los contagiados de SARS-CoV-2, se encuentra este jueves al 45%, de decir el 50.7% corresponde a camas sin ventilador y el 32.8% con ventilador.

Casas Escamilla, mencionó que los pacientes contabilizados en las últimas 24 horas pertenecen a 59 municipios, principalmente: Oaxaca de Juárez con 73 casos, Santa Cruz Xoxocotlán con 18, Santa Lucía del Camino con 14; el resto ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno.

Asimismo, puntualizó que se tiene un total de 623 casos activos, 25 mil 584 personas han recibido su alta sanitaria, se han realizado 45 mil 027 pruebas para el diagnóstico de la enfermedad, 12 mil 622 muestras han sido negativas y hay 4 mil 089 sospechosos.

El funcionario especificó que desde el inicio de la emergencia sanitaria 13 mil 175 mujeres se han contagiado de la enfermedad respiratoria, cifra que representan el 47% del total de casos, así como 15 mil 141 hombres, que corresponden al 53.5%; del total de pacientes el 17.7% han requerido hospitalización.

Determinó que del personal de Salud que ha resultado positivo a COVID-19, mil 115 es personal médico, mil 427 son profesionales de enfermería y mil 215 de otros perfiles del sector.

Finalmente, hizo un llamado para que las y los oaxaqueños no relajen las medidas sanitarias, evitar las áreas con poca ventilación, disminuir la movilidad, sobre todo los adolescentes y jóvenes, así como cuidar a los grupos vulnerables.

Corte al día 31 de Diciembre 2020

