Andrés Guardado, capitan de la selección mexicana da positivo por Covid

El mediocampista mexicano Andrés Guardado dio positivo por coronavirus, informó el conjunto Real Betis de cara al clásico ante Sevilla, correspondiente a la fecha 17 de la Liga de España, mientras el club Charlotte de la MLS tiene intenciones de fichar al tricolor.

El Real Betis detectó tres casos positivos por Covid-19 en las pruebas PCR que se han realizado a los integrantes del primer equipo en la previa del partido contra el Sevilla, indicó el club en un comunicado.

Los jugadores afectados, Joaquín, Guardado y Montoya, se encuentran con buen estado de salud, aislados en sus domicilios y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, la Liga y el propio plantel en este tipo de casos, agregó.

Debido al número de infectados detectados en el cuadro andaluz, se realizó una segunda ronda de exámenes en la cual el resto del equipo dio negativo. Asimismo, se analizaba la posibilidad de suspender el duelo contra el Sevilla.

Sandra de la Vega, esposa del Principito Guardado, apenas había publicado el jueves fotos en Instagram donde aparece junto con Andrés y sus hijos previo a la cena de fin de año. No obstante, de acuerdo con el club, el jugador ya se encuentra aislado para evitar contagios.

Los tres casos de Covid-19 detectados este viernes se suman al de Álex Moreno, quien dio positivo al virus del lunes pasado. Además, se encuentran lesionados Dani Martín, Bartra, William Carvalho, Víctor Camarasa y Cristian Tello, mientras Claudio Bravo es duda, por lo que el técnico Manuel Pellegrini sólo tendrá a su disposición a 16 jugadores del primer equipo para enfrentar hoy al Sevilla.

El conjunto del Betis se encuentra en la posición 10 de la tabla general de la Liga de España con 19 unidades, por lo que será clave en la temporada el partido contra el Sevilla, club que busca escalar a los primeros puestos al ubicarse en el cuarto lugar con 26 puntos.

La temporada ha sido complicada para Guardado luego de enfrentar varias lesiones que sólo le han permitido disputar siete partidos. Sin embargo, han sido relevantes sus actuaciones en la cancha al grado de llamar la atención de la MLS.

El club Charlotte, una de las nuevas franquicias de la liga estadunidense, estaría interesada en contratar al mexicano para la siguiente temporada, aseguraron medios españoles. Guardado, de 34 años de edad, tiene contrato con el Betis hasta 2022, aunque ha habido acercamientos entre ambos planteles para analizar la transferencia.

Guardado ya ha sido pretendido por equipos de la MLS, después de que el Atlanta United lo buscó previo al Mundial de Rusia 2018, pero el mexicano prefirió continuar en las canchas de Europa.

