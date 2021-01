OMS aprueba vacuna anticovid de Pfizer

La Organización Mundial de la Salud dio su primera homologación de urgencia desde el inicio de la pandemia a la vacuna Pfizer y BioNTech, lo que facilitará su uso en los países que aún no la validaron, indicó en un comunicado.

El procedimiento también permite a Unicef, la agencia de la ONU encargada de gran parte de la logística de distribución de vacunas en todo el mundo, y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) comprar la vacuna para su distribución en los países pobres, según el comunicado.

La vacuna Pfizer y BioNTech ya se está inyectando desde hace varias semanas en el Reino Unido, pero también en la Unión Europea, Estados Unidos y México, en que ya se han estado aplicando las dosis al personal médico.

Varios millones de personas ya fueron vacunadas con el fármaco, con una eficacia estimada en un 95 por ciento, pero que requiere temperaturas muy bajas de alrededor de menos 70 grados centígrados, lo que hace más difícil su distribución y almacenamiento.

