Gasolinas, tabaco y refrescos aumentan 3.3%

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido a la inflación, solamente las gasolinas, el tabaco y los refrescos tendrán un aumento en términos reales del 3.3%.

“En términos reales no hay aumento”, aseguró el jefe del Ejecutivo durante la última mañanera del 2020.

Adelantó que las bebidas azucaradas (refrescos) también tendrían un incremento del 3.3%. “Nada de que el refresco aumento 10, 15, 20%”.

En el caso de los combustibles, indicó que tendrían un ajuste de 3.3% para “Magna, Premium y Diesel… que es por la inflación; en términos reales no hay aumento”.

López Obrador precisó que “a pesar de este aumento, hoy día la gasolina… está más barata que cuando llegamos al gobierno”.

