2020, un año lleno de retos y de resultados para San Jacinto Amilpas

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Nos encontramos en vísperas de terminar el año 2020 y esto da pie a grandes reflexiones, pero sin duda una de las que destaca fue el cierre del segundo año de la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño, quien, a pesar de la pandemia mundial, pudo instaurar un plan de acción para evitar contagios, dar apoyos económicos y en especie, al mismo tiempo que siguió con el plan de trabajo anual, sin detenerse todo por seguir mejorando y elevando la calidad de vida de los habitantes de su municipio.

La Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño entregó 16 obras para el área de infraestructura, destacando pavimentaciones, alumbrado público, Drenaje Sanitario y Unidad Deportiva, en el área se seguridad benefició a Creación de 2 nuevos módulos de seguridad, Capacitación constante a elementos, Gestión de una patrulla y uniforme y sobre todo cero tolerancias a actos de corrupción, de igual forma en colaboración con Gobierno Estatal se entregaron materiales para construcción a familias que lo necesitaban, logrando construir un hogar seguro para 7 familias.

En el área de salud realizaron: Campaña de sanitización en las 13 colonias, Entrega de medicamentos a adultos mayores, Programa “Colonia Saludable”, Entrega de sanitizante totalmente gratis, sanitización a domicilio y colonias, Atención médica, nutricional, dental a domicilio. Por su parte en Economía efectuaron la Entrega de Créditos a la Palabra, Condonación del pago de continuidad de operaciones a negocios, Fomento y capacitación para el autoempleo.

Para mejorar la inclusión y desarrollo social llevaron a cabo: Programa de atención a mujeres, Talleres artísticos a distancia, Programas de apoyo y fomento en materia educativa y Atención a adultos mayores, talleres para Mujeres emprendedoras, respecto a los temas del área sustentable, se instauraron los programas “Mejoramiento del Alumbrado Público”, “Desazolve de la Red de Drenaje”, “Reciclemos por Oaxaca”, “Prevención y Protección del Arbolado Urbano” y “Reforestación de Arbolado Urbano”.

De igual forma cumplieron con tener al Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas moderno y transparente con un municipio digital, subsidios municipales, transparencia y rendición de cuentas, gracias a la buena administración de recursos lograron adquirir un camión recolector de basura y una pipa para seguir entregando agua potable, al mismo tiempo la OSFE, dió una calificación de 9.3 en materia de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública Municipal.

Para combatir la contingencia por la pandemia derivada del Covid-19, la edil municipal implementó el Plan de Emergencia por Covid-19 con el objetivo de realizar acciones preventivas sanitarias y económicas.

Destacó por diferentes programas como:

-Cocina Municipal beneficiando a más de siete mil personas.

-Entrega de artículos de la canasta básica, más de 1000 despensas.

-Programa municipal de abasto alimentario móvil, beneficiando a 11,807 personas.

-Entrega de medicamentos, beneficiando a más de 380 adultos mayores

-Campaña de información con entrega de insumos para prevención de contagio a 660 comercios, 13 instituciones educativas, transporte público, y filtros sanitarios en los principales accesos del municipio.

Es así como el trabajo en equipo y gracias al liderazgo de la Presidenta Municipal Yolanda Santos Montaño, sacó adelante a uno de los municipios conurbados más importantes de la ciudad, este segundo año significó el avance y entrega de resultados constantes sin descuidar lo importante que marcó el año y es el cuidado de la salud municipal, para iniciar el año 2021 se inaugurarán varias obras y continuarán trabajando por San Jacinto Amilpas.

Comentarios

